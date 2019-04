Nach Brand Wiedereröffnung des Restaurant Delphi verzögert sich

Das griechische Restaurant Delphi in der Lederergasse in Villach kann erst frühestens in zehn Tagen wieder aufsperren. Der Schaden beträgt rund 60.000 Euro.

Die Rauchwolke war damals beim Brand weit zu sehen © Holzfeind, KK

Eigentlich hätte das bekannte griechische Restaurant Delphi in der Lederergasse in Villach schon Mitte April wieder eröffnen sollen. Die Aufbauarbeiten nach dem Brand im Herzen des Restaurants dauern jedoch länger an, als geplant. "Die Küche ist noch immer nicht fertig, wir werden frühestens in 10 Tagen wieder eröffnen können", sagt Seniorchef Dimitri Varnavas. "Das Problem ist die Lüftung, die noch eingebaut werden muss. Alle Lieferanten warten auf die Lüftungsfirma, alles andere ist schon einsatzbereit", ergänzt Sohn Theofanis.