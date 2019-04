Kleine Zeitung +

Germanys Next Topmodel Kommt Heidi Klum am Wochenende nach Villach?

Germanys Next Topmodel-Kandidatin Theresia wird im Rahmen eines Events am Freitag und Samstag ihr Brautkleid bei "Cocomelody" in Villach abholen. Wer ist der angekündigte Überraschungsgast?