Skifahrerer Hermann Brandstätter aus Finkenstein dominiert seine Altersklasse © Privat/kk

Mit fünf Jahren gewann Hermann Brandstätter sein allererstes Skirennen. „Seit damals hat mich die Piste nicht mehr losgelassen“, schmunzelt der 68-jährige Finkensteiner, der am 6. April mit einer Kristallkugel für den Sieg in der Gesamtwertung des internationalen FIS-Masterscups ausgezeichnet wurde. Unter den FIS-Masters-Rennen versteht man Bewerbe, in denen sich Skifahrer nach dem 30. Lebensjahr in alpinen Disziplinen messen. Sie finden auf der ganzen Welt statt. „Die Saison beginnt bereits im August in Brasilien“, so Brandstätter. „Im November geht es in Frankreich weiter.“