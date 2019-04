Pfarrer Josef Paier starb am Ostersonntag im Alter von 83 Jahren. Am Freitag findet in Klagenfurt das Requiem statt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

In Villach hat Josef Paier zahlreiche Spuren hinterlassen. Von 1988 bis 1992 war er Seelsorger am Landeskrankenhaus Villach, danach bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2005 Pfarrer in Maria Landskron. Am Ostersonntag hat der Geistliche Rat seine Augen für immer geschlossen. Er wurde 83 Jahre alt.