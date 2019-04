In Villach-Warmbad starb am Montag eine 79-jährige Frau bei einer Wanderung. Die Villacherin war über eine Geländekante gerutscht und abgestürzt.

© APA/Barbara Gindl

Ein tragischer Unfall ereignete sich am Ostermontag gegen 11.10 Uhr in Villach-Warmbad. Eine 79-jährige Frau war dort zu einer Wanderung aufgebrochen. Oberhalb des sogenannten "Eggerloches" stürzte die Villacherin aus noch ungeklärter Ursache, rutschte über eine Geländekante in eine abfallende Rinne und fiel danach über eine Felswand mehrere Meter in die Tiefe.