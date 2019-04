Dramatische Momente erlebte Freitagnachmittag eine 36-jährige Serbin, die mit ihrem Pkw in Richtung Slowenien unterwegs war. Im Oswaldibergtunnel bei Villach stieg plötzlich aus dem Motorraum Rauch auf.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Binnen weniger Minuten waren die Rettungskräfte im Tunnel © KK/HFW Villach

Am Freitag gegen 14:10 Uhr war eine 36 Jahre alte Serbin mit ihrem Pkw auf der Tauernautobahn im 4,2 Kilometer langen Oswaldibergtunnel aus Deutschland kommend in Richtung Slowenien unterwegs. Im Tunnel bemerkte die Frau eine Rauchbildung im Motorraum und lenkte ihr Fahrzeug in die nächste Pannenbucht.