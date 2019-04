Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Manuel Dexl und seine Freundin Stefanie Nikolic © privat

Das Interesse an der Bienenzucht nimmt auch bei jungen Menschen zu. Manuel Dexl und seine Freundin Stefanie Nikolic (beide 28) aus Villach haben letztes Jahr drei Bienenstöcke erworben. „Wir essen gerne Honig und wollten einfach probieren, selbst welchen herzustellen. Außerdem wollen wir dem Bienensterben entgegenwirken“, sagt Dexl, dessen Großvater vor zwanzig Jahren ebenfalls Imker war. Die Stöcke stehen inmitten eines Obstgartens, am Fuße des Dobratsch. Mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne will das Paar jetzt richtig loslegen. Noch bis zum 1. Juni kann auf „www.startnext.com/imkerei-mit-herz-und-leidenschaft“ für das Projekt gespendet werden. Mit dem Erlös will das Paar in Werkzeug für die Honigernte investieren. Zehn Prozent des Betrages gehen an den Naturschutzbund Österreich. „Bienenhaltung ist heutzutage ein kostspieliges Hobby, insbesondere wenn man auf Nachhaltigkeit setzt“, sagt Dexl. Als Dankeschön für die Unterstützung gibt es Produkte wie Honigschnaps oder Kerzen.