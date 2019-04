Facebook

Die MS Landskron ist wieder im Einsatz © www.drau-schiffahrt.at

Während in einigen Kärntner Skigebieten noch das Saisonfinale läuft, kommt auf die Kärntner Seen und Flüsse schon wieder Bewegung. Neben der Wörthersee Schifffahrt, die den Linienbetrieb wieder aufnimmt, startet am Ostersonntag auch die Drau-Schifffahrt mit der MS Landskron, die heuer ihr 35-Jahr-Jubiläum feiert, in die Saison.