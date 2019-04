Facebook

Bert Wollersheim ist eine der schillerndsten Vertreter des Rotlichtmileus in Deutschland © Wollersheim/Facebook

Das Finale des Bewerbes "Carinthian Top Talent“ für Nachwuchsmusiker am 26. April im Villacher V-Club ist um eine Attraktion reicher: Bert Wollersheim, eine der schillerndsten Vertreter des Rotlichtmilieus in Deutschland und auch in Österreich aus dem Fernsehen bekannt, sitzt in der Jury. Wollersheim kommt gemeinsam mit seiner neuen Frau Ginger, die er vor einem halben Jahr geheiratet hat. Die beiden werden die Veranstaltung mit Sicherheit noch bunter machen, als sie ohnedies schon sein wird.