Villach"By Lena" übersiedelte in die Italienerstraße

Damenmodengeschäft übersiedelte von der Postgasse in die Italienerstraße. An einen Standort, an dem das Unternehmen schon einmal war.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

"By Lena" zog von der Postgasse in die Italienerstraße © (c) HPhoto - Hannes Pacheiner

Der Umzug wurde bereits angekündigt und ist jetzt vollzogen. Das Modegeschäft "By Lena" siedelte zurück an einen Standort, an dem es vor zehn Jahren schon einmal war. Konkret geht es um die ehemalige Laufsport Münzer-Geschäftsfläche in der Italienerstraße. "By Lena" war schon einmal dort angesiedelt, dazwischen jetzt fünf Jahre in der Postgasse.