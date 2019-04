Facebook

Fleischweihe am Karsamstag © Weichselbraun

Traditionell gehen am Karsamstag in der katholischen Glaubensgemeinde die Speisensegnungen, oder Fleischweihen, wie der Volksmund sagt, in Szene. Davon gibt es im Bezirk Villach und den 19 Gemeinden im Umland zahlreiche. Wir geben einen Überblick zu allen uns zugespielten Weihveranstaltungen im Bezirk.