Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elf öffentliche Osterfeuer gibt es im Bezirk © KK

Der Regen zuletzt macht es heuer wieder ohne Bedenken möglich: Das Zünden von Osterfeuern in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag steht im Bezirk Villach hoch im Kurs. Insgesamt 13 öffentliche Veranstaltungen bieten die Gemeinden im Bezirk Villach, dazu gesellen sich noch etliche private Osterfeuer und Osterschießen.

Spitzenreiter ist mit vier Osterfeuern die Gemeinde Finkenstein. In Oberiachwald beim Aussichtsweg, in Latschach auf Höhe der Altfinkensteiner Straße, in Faak oberhalb des Dorfteiches und südlich vom Finkensteiner Friedhof wird im Zeitraum von 19 bis 24 Uhr gezündelt. Dreimal wird das Feuer in der Gemeinde Wernberg entzündet. Unter der Föderlacher Kirche, am Schumberg bei Köstenberg und in Wernberg wird es ab dem späten Nachmittag heiß hergehen.