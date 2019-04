Johann Pacher (44) aus Villach lebt mit seiner Familie in Singapur, investiert in den USA und baut in Griechenland.

© Winkler

Vom Financial Center am Raffles Quay hat man einen spektakulären Ausblick auf die Marina Bay von Singapur. "Hier zieht es Leute nicht nur wegen Finanz- und Ölgeschäften her, sondern auch wegen niedriger Steuern und der Sicherheit. Daran denkt man vor allem mit kleinen Kindern", erzählt Johann Pacher. Der 44-jährige Villacher und seine aus Griechenland stammende Frau Maria Levanti (40) sind beide Finanzberater mit typisch grenzenlosen Karrieren, die sie nach Singapur führten. Sohn Solon (5) geht dort auf die Internationale Schule, Töchterchen Anastasia (1) in den Kindergarten, auf beide schaut die obligate Hausmaid.

