Zwei Hunde einer Arnoldsteiner Familie waren 24 Stunden abgängig. Sie sind in Italien verschwunden und in Slowenien wieder aufgetaucht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Privat

24 Stunden lang vermisste eine Arnoldsteiner Familie ihre zwei Hunde. Die Tiere wurden zuletzt am Dienstag gegen 10 Uhr am oberen Parkplatz der Laghi di Fusine (Weißenfelser Seen) bei Tarvis gesehen.