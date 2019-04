Sonne ist in Villach auch heute am Mittwoch zu erwarten. Die Temperaturen liegen über 15 Grad.

© Fuchs

Unser Wetter wird vom stabilen Skandinavienhoch namens Katharina bestimmt. Wir liegen am Südrand des Hochs, damit ist heute am Mittwoch auch mit kleinen Einschränkungen zu rechnen: So weit weg vom Zentrum des Hochs sind nämlich hin und wieder Wolkenfelder und vielleicht sogar einzelne, kurze Schauer im Bergland möglich. Vielerorts dominiert von Stockenboi bis in Richtung Grafenstein allerdings freundliches Wetter und nachmittags ist es mild. "Die Wetterlage wirkt sich eigentlich sehr günstig auf das allgemeine Wohlbefinden aus", verspricht der Meteorologe Werner Troger. In der Früh ist lokal nochmals leichter Frost möglich, am Nachmittag gibt es stellenweise schon Höchstwerte bis nahe 20 Grad.