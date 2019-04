Dienstagvormittag kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Villach. Gestohlen wurden Bargeld, mehrere Uhren und eine Spielkonsole. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

© Fuchs

Den Dienstagvormittag nutzen bisher unbekannte Täter, um in ein Wohnhaus in Villach einzubrechen. In der Zeit zwischen 8.15 und 10.20 Uhr versuchten sie, sich über ein Fenster im Erdgeschoss Zutritt zu verschaffen. Nachdem dies misslang, schlugen sie ein Kellerfenster ein und stiegen über dieses ins Haus ein.