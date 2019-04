Auf zwei Straßenzügen kommt es wegen Arbeiten in dieser Woche zu Behinderungen.

© Thomas Söllner

Aufgrund von Verglasungsarbeiten am Turnsaal des CHS Villach in der Italiener Straße Höhe Richard-Wagner-Straße 8 kommt es am Geh- und Radweg vom 17. bis 18. April zu Verkehrsbehinderungen.