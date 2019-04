Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© Weichselbraun

Am Südrand eines kräftigen Hochs mit Zentrum über Skandinavien erreicht Villach heute am Dienstag recht trockene und milde Luft. Zwar liegt das für uns wetterbestimmende Hoch weit weg über Skandinavien, doch es hält zuverlässig alle Wetterfronten von uns fern. Trotz zeitweiliger Bewölkung scheint wiederholt die Sonne. Die meisten Sonnenstunden kommen von Villach ostwärts bis zum Rosental zusammen. In der Früh kann es stellenweise Werte um 0 Grad haben. "Wer also früh unterwegs ist, sollte sich wegen der frischen Temperaturen auf jeden Fall noch warm anziehen", rät der Wetterfachmann Werner Troger. Die Tageshöchstwerte erreichen beispielsweise in Wernberg um 16 Grad.