Hochbetrieb auf der Baustelle von Andreas Steinbauer: Im Mai eröffnet im Globo Plaza die „Lasertag-Arena“ © Oskar Höher

Dort wo demnächst Spaß und Action im Vordergrund stehen sollen, wird derzeit noch geschraubt, gebohrt und Graffiti gesprüht. Im zweiten Untergeschoß des Globo Centers in der Ossiacher Zeile entsteht derzeit Villachs erste „Lasertag-Arena“. Dabei handelt es sich um ein Paintball-ähnliches Spiel, bei dem Teams gegeneinander antreten. „Geschossen“ wird mit ungefährlichen Infrarotsignalgebern, in der Fachsprache als „Phaser“ bezeichnet. Als Zielflächen gelten die von den Spielern getragen und in unterschiedlichen Farben leuchtenden Westen. „Wir sagen aber nicht Schießen, sondern Taggen, was zu Deutsch markieren heißt. Es geht darum, durch Treffer so viele Punkte wie möglich zu schaffen“, sagt Geschäftsführer Andreas Steinbauer, der seit November auch den Trampolinpark am Badstubenweg betreibt.

