Um 74 Zentimeter wurde das "Hotel Seven" zu hoch gebaut. Der Gemeinderat muss den neuen Bebauungsplan jetzt beschließen, sonst muss rückgebaut werden.

Das „Hotel Seven“ wurde um 74 Zentimeter zu hoch gebaut © Hannes Pacheiner

Die Entscheidung über die Zukunft des „Hotel Seven“ am Villacher Stadtrand rückt näher. In der Gemeinderatssitzung am 26. April müssen die Gemeinderäte den Bebauungsplan des Hotels, das im September 2018 eröffnete, neu genehmigen. Grund dafür ist ein "Planungsfehler". Das Hotel wurde um 74 Zentimeter zu hoch errichtet, das zweite Stockwerk hätte demnach gar nicht erbaut werden dürfen.