HTL-Schüler Amar Sekic, Spittals Bgm. Gerhard Pirih, Stefan Strauss (IZ Seebach), Mersel Reshani und Philipp Sommeregger sowie Gerhard Alberer © Rie-Press

Gleich zweimal kann man das Schloss Porcia nun im Stadtpark in Spittal bewundern: Einmal natürlich das Original, einmal ein zehn Tonnen schweres Modell, das das Spittaler Wahrzeichen im Maßstab 1:15 bis ins Detail wiedergibt. Sechs Klassen der Höheren Technischen Lehranstalt (HTL) Villach Bautechnik und Baufachschule haben im praktischen Unterricht in den vergangenen drei Jahren insgesamt 11.000 Stunden am Nachbau gearbeitet. Betreut wurden sie von den Fachlehrern Martin Kerschbaumer, Rudi Burgstaller und Walter Nuck sowie Bauhofleiter Gerhard Rosian im Bauhof der Schule.

