Faaker See"Der Tschebull" feiert sein 170-Jahr-Jubiläum

Am Freitag startete der „Tschebull“ in Egg in die Sommersaison. Familienbetrieb mit Hannes Tschemernjak feiert heuer sein 170 Jahr-Jubiläum.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Hannes Tschemernjak hat schon viele Prominente bekocht. Auch bei der Oscar-Verleihung tischte er auf © (c) Markus Traussnig (Markus Traussnig)

Ein bisschen in Hektik sei er in den letzten Tagen schon gewesen, sagt Wirt Hannes Tschemernjak, während er zwischen Gastgarten, Küche und Speiseräumen hin und her läuft. Kein Wunder. Nach der Winterpause heißt es seit Freitag wieder „Alles Küche“ beim Gasthaus „Tschebull“ am Faaker See. Aber wenn es darum geht, die Philosophie, die hinter einem der ältesten Gasthäuser steckt, jemandem näher zu bringen, nimmt er sich gerne Zeit.