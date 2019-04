Facebook

Das Maibachl rinnt © KK/Georg Wastl

Der erste nasse Vorbote auf die Badesaison ist schon da. Das Maibachl in Villach sprudelt wieder. Das Naherholungsgebiet ist längst kein Geheimtipp mehr. Aus dem In- und Ausland kommen Gäste vor allem in den Wintermonaten zum Baden.