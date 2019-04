Im Stadtgebiet von Villach kommt es in den Osterferien vielfach zu Behinderungen. Arbeiten an Ampelanlagen werden durchgeführt.

© Elmar Gubisch

Autolenker müssen in der kommenden Ferienwoche im Stadtgebiet von Villach mit einigen Verkehrsbehinderungen rechnen. Der Grund sind Arbeiten an Ampeln und Belag. Etliche Ampelanlagen in Villach müssen gewartet und instandgehalten werden, dadurch kann es in der kommenden Woche (15. bis 19. April, Osterferien), im Stadtgebiet zu Verkehrsverzögerungen kommen.