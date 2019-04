Am Donnerstag eröffnete das Villacher Möbeloutlet "Wom" seine neue Filiale in der Handwerksstraße.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK

Erst im Februar hat das Villacher Möbeloutlet "Wom" bekannt gegeben, dass es den Standort aus der Innenstadt verlegen wird. Am Donnerstag erfolgte die Eröffnung der neuen Filiale im GAV-Center in der Handwerksstraße. "Wir konnten früher eröffnen als geplant, weil wir so geschuftet haben", sagt Filialleiterin Griseldis Mrak. Nötig sei der Umzug gewesen, weil die Räume in der Bahnhofstraße zu klein geworden sind.