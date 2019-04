Villacher Gesundheitsreferent ruft nach Vorfällen in Klagenfurt zum Impfen auf. 82 Prozent der Kinder haben zwei Impfungen. "Lange Abend des Impfens" am 24. April.

10 Prozent der Kinder in Villach sind nicht geimpft © Dan Race - stock.adobe.com

Nach dem jüngsten Fall in Klagenfurt, bei dem ein an Masern erkrankter Busfahrer den öffentlichen Verkehr quasi für Stunden lahmlegte und nun immer mehr Erkrankungen bekannt werden, mahnt Villachs Gesundheitsreferent Stadtrat Christian Pober (ÖVP), Masern als Krankheit keinesfalls zu unterschätzen: „Impfgegner sind ein echtes Gesundheitsrisiko für sich selbst und ihre Mitmenschen.“