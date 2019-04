Am 27. April lädt der Villacher Fasching erstmals zum großen Casting. Gesucht werden Bühnenakteure, aber auch Mitglieder für Technik und Co.

Manfred Obernosterer zählt als "Noste" seit vielen Jahren zu den Publikumslieblingen des Villacher Faschings. Der Noste ist ein Star der Villacher Faschingsgilde. Per Casting werden nun weitere Bühnenakteure gesucht. © Faschingsgilde/kk

Neue Wege beschreitet die Villacher Faschingsgilde, um Bühnenstars der Zukunft zu entdecken. Am 27. April (14 Uhr, Gildenhaus Reitschulgasse 9) wird zum großen Lei-Lei-Casting geladen. Kanzler Kuno Kunz: „Es gibt so viele unentdeckte Talente. Deshalb haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen. Man kann entweder gleich mit eigenem Text auftreten oder man bekommt von uns einen Text vorab zur Verfügung gestellt, den man einstudieren kann“, so Kunz.