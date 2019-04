In der Kategorie „Geistesblitz“ für den Primus-Preis der Kleinen Zeitung, der am 25. April vergeben wird, sind Uppercut, Sticklett und ADH Mölltal Möbel nominiert.

Das Team von Uppercut in Klagenfurt ist für in der Primus-Kategorie Geistesblitz nominiert © Uppercut/KK

Kärntens Forschungsstärke zeigt sich vor allem in den Bereichen Elektronik, Mikroelektronik, industrielle Fertigung, Energiesparen, Bautechnik und Abfallwirtschaft. Der Mikroelektronik-Konzern Infineon investiert 1,6 Milliarden Euro in den Ausbau des Standortes Villach und eine neue Fabrik für den 300-mm-Dünnwafer – die größte Investition in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten.

