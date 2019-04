"Nachzipfer" Hannes Höbinger vermisst seinen Kater "Sunny". Das rot getigerte Tier ist in Villach-Lind entlaufen. Hinweise sind erbeten.

Kater "Sunny" wird vermisst. Er ist in Villach-Lind entlaufen © Höbinger/kk

Hannes Höbinger spielt sich seit Jahren als "Nachzipfer" in die Herzen der Faschingsfans. Ans Herz gewachsen ist ihm und Gattin Elisabeth Kater "Sunny". Dieser wird zum Leidwesen der Höbingers seit Samstag, 6. April, vermisst. Entlaufen ist er in der August-von-Jaksch-Straße in Villach-Lind. "Sunny ist circa ein Jahr alt, aber noch sehr klein. Er ist rot getigert, hat grüne Augen und ist sehr schön gezeichnet. Sein besonderes Merkmal ist sein schön gleichmäßig gezeichneter Schwanz. Sunny ist leider sehr scheu und lässt sich nicht angreifen, nur mit Leckerli.", lautet die Beschreibung der Höbingers.