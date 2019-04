In der Gerbergasse hat am Dienstag die Änderungs-Schneiderei "Eilan" aufgesperrt.

Radwan Alhassan hat sich nun selbstständig gemacht © Holzfeind

Lange stand das frühere Handy-Geschäft in der Gerbergasse nicht leer. Seit Dienstag hat es einen neuen Mieter. Radwan Alhassan hat dort seine Änderungs-Schneiderei "Eilan" eröffnet. "Heute ist mein erster Tag. Zu mir kann jeder kommen, ich nähe alles, ob Hemden oder Hosen", sagt er. Der 39-Jährige hat zuvor als Schneider in Syrien gearbeitet. Seit vier Jahren lebt er in Kärnten und hat sich nun für die Selbstständigkeit entschieden.