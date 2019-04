Ab Palmsamstag Velden lädt heuer erstmals zum Ostermarkt

Am Palmwochenende startet in Velden der "1. Ostermarkt". Auf die Besucher warten etwa eine Osterschifffahrt, ein Kinderzirkus und zahlreiche Aussteller.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© KK/Veranstalter

Gemeinsam mit dem Ostermarkt am Pyramidenkogel macht Velden Werbung für seinen ersten Ostermarkt. Dieser geht heuer am 13. und 14. April sowie 18. bis 22. April in der Vedener Bucht vom Kurpark bis zum Strandpark über die Bühne. Zu sehen gibt es nicht nur zahlreiche Aussteller, sondern es wird auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für Kinder und Familien geboten. Besucher können zum Beispiel Ostergeschichten lauschen, Eier bemalen oder sich auf eine Osterschifffahrt begeben. Es gibt auch ein Kasperltheater, einen Kinderzirkus, Ponyreiten und einen Streichelzoo. "Wir haben eben nicht nur Events und Partys zu bieten", sagt Bernhard Pichler-Koban vom Veldener Tourismus.