Der Dirndl-Pop-up-Store in der Villacher Gerbergasse hat zum vierten Mal geöffnet. Es lagern mehr als 1000 Dirndln.

Im "Pleamle"-Pop-up-Store dreht sich alles rund ums Dirndl © Pleamle/kk

Alles rund ums Dirndl dreht sich auch heuer im "Pleamle-Dirndl" Pop-Up-Store in der Villacher Gerbergasse. Was vor vier Jahren als dreiwöchiger Pop-Up Store zum Villacher Kirchtag begann, wächst von Jahr zu Jahr. "Wir haben heuer erstmals bis Mitte Oktober geöffnet", sagt Geschäftsführer Daniel Derler. Im Frühjahr sind, so Derler, Trachten vor allem bei Hochzeiten, Firmungen, Taufen und anderen Festlichkeiten sehr gefragt. "Im Sommer ist Kirchtagssaison und im Herbst gibt es auch noch genügend Feste und Veranstaltungen, wo Tracht gefragt ist", sagt Derler.