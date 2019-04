Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Weißensteins neuer Kassenarzt Harald Perz, seine Gattin Astrid und Mitarbeiterin Simone Brenner (links) werden von Bürgermeister Bürgermeister Hermann Moser willkommen geheißen © Perz/kk

Einen neuen Allgemeinmediziner gibt es seit 1. April in der Gemeinde Weißenstein. Harald Perz kehrt dem Krankenhaus nach 25 Jahren den Rücken und übernimmt die Kassenpraxis von Gert Wiegele, der sich nach 35 Jahren als Weißensteins Hausarzt in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet hat. "Ich wollte einfach noch einmal etwas ganz anderes machen, noch näher beim Patienten sein", erklärt Perz, der seinen Turnus in Villach absolvierte, danach nach ins Krankenhaus in Spittal wechselte und die vergangenen zehn Jahren erneut als Oberarzt am LKH Villach tätig war.