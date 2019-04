Der ehemalige Bertahütten-Wirt Christian Sternad übernimmt ab Mai das Strandcafé "Seerose" am Aichwaldsee. Der Fokus soll auf regionaler Küche liegen.

Sternad und seine Familie übernehmen das Strandcafe © KK/Privat

Sechs Jahre lang verwöhnte Christian Sternad in den Karawanken die Wanderer auf 1567 Metern Seehöhe. Nach drei Jahren Pause von der Selbstständigkeit zieht es den früheren Bertahütten-Wirt nun in mildere Gefilde. Ab Mai verpflegt seine Familie die Badegäste am Aichwaldsee. Die bisherige Pächterin des Strandcafés „Seerose“, Monika Knapp, hat sich beruflich neu orientiert. „Der Verein Kulturgarten Aichwaldsee hat mich beim Eislaufen darauf angesprochen, ob ich denn nicht das Lokal übernehmen möchte. Zuerst habe ich abgelehnt. Nach einem Monat habe ich es mir aber anders überlegt“, sagt Sternad.