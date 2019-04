Facebook

Symbolfoto © APA

Während ein Arbeiter in einer neuen Wohnanlage in Villach mit Aufräumarbeiten beschäftigt war, schlugen am Donnerstag unbekannte Täter zu. Der Arbeiter befand sich gerade im Obergeschoß als die Täter die Baustelle aufsuchten. Sie stahlen einen vor dem Gebäude abgestellten Werkzeugkoffer mit einem Akkuschrauber, Zusatz-Akkus und drei Stück Kalibrierer im Wert von mehreren hundert Euro.