20 Jahre Frauengesundheitszentrum "Frauen leben länger, aber nicht länger gesund"

Steinhauser ist Leiterin des Frauengesundheitszentrums Kärnten © Pacheiner

In der Diskussion um die Benachteiligung der Frau geht es aktuell vorwiegend um soziale Komponenten: weniger Lohn, Diskriminierung am Arbeitsmarkt. Ihre Einrichtung beschäftigt sich mit gesundheitlicher Chancengerechtigkeit. Wo liegt der Unterschied?

REGINA STEINHAUSER: Unser Auftrag sind Gesundheitsförderung und Förderung der Gesundheitskompetenz. Alles, was Frauen in Bezug auf ihre Gesundheit ausschließlich oder anders belastet, ist Thema für ein Frauengesundheitszentrum (FGZ). Wir sprechen hier von Mehrfachbelastung, geringerem Bildungsniveau, weniger Einkommen. Wir wissen, dass Alleinerzieherinnen und Pensionistinnen zu den armutsgefährdeten Gruppen gehören. Das hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit, weil es den Zugang zu gesundheitsfördernden Angeboten erschwert.

