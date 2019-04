Zumeist recht freundliches Wetter ist heute am Sonntag in Villach zu erwarten. Die Temperaturen steigen auf angenehme 13 bis 17 Grad. Auf den Bergen sind Regenschauer möglich.

© Traussnig

In Mitteleuropa und somit auch in Villach herrschen heute am Sonntag nur sehr geringe Luftdruckgegensätze vor. Damit stellt sich eher freundliches, wenn auch nicht ganz makelloses Wetter ein. Nach der Auflösung einiger Nebel- oder Hochnebelbänke scheint teils die Sonne. Zeitweise mischen aber auch ein paar Wolkenfelder mit, wobei die Wolken im Laufe des Tages tendenziell eher zunehmen dürften.