Der beliebte evangelische Pfarrer kam im März bei einem Flugzeugabsturz in Äthopien ums Leben. Am 27. April wird in Villach von ihm Abschied genommen.

© AP/Boris Heger

In der Pfarrgemeinde St. Ruprecht in Villach herrscht noch immer große Trauer und Fassungslosigkeit. Ihr beliebter Pfarrer Norman Tendis kam am 10. März mit 155 weiteren Personen beim Absturz einer Boeing 737 in Äthiopien ums Leben. Am Samstag, 27. April, wird der dreifache Familienvater in seiner Heimatgemeinde verabschiedet. "Norman Tendis ist völlig unerwartet und viel zu früh auf tragische Weise aus unserem Leben gerissen worden", heißt es in der Parte.