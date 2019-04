Facebook

Harald Geissler übernimmt die Abteilung Feuerwehr, Katastrophen- und Zivilschutz © kk

Nach 42 Jahren im Magistrat Villach und 15 Jahren als Leiter der Abteilung Feuerwehr, Zivil- und Katastrophenschutz verabschiedet sich Andreas Stroitz (61) Ende Mai in die Pension. Um seine Nachfolge haben sich Harald Geissler sowie Stephan Pressinger, beide sind bereits in der Abteilung tätig, beworben. Die Wahl ist am Montag auf Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach und SPÖ-Ersatzgemeinderat, gefallen. Der 51-Jährige soll im Sommer die Abteilungsleitung übernehmen.

