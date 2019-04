Jobmesse der FH Kärnten 650 Jobs gibt es heute in Villach zu holen

Zum neunten Mal lädt die FH Kärnten heute zur Jobmesse auf den Campus in Villach. 60 Unternehmen aus Österreich und Deutschland sind heuer mit dabei.

Das Klagenfurter Unternehmen "Augmensys" führte eine Datenbrille vor © Pacheiner

Die Jobmesse "Meet an Match" der FH Kärnten zählt längst nicht mehr zum ersten Semester. Was vor neun Jahren mit zehn Ausstellern begann, hat sich zu einer etablierten Veranstaltung der Hochschule entwickelt. Heuer präsentieren sich dort bereits 60 Aussteller aus Österreich und Deutschland. Sie kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, der Schwerpunkt liegt auf Technik, Gesundheit und Soziales. "Wir haben aber nicht nur Big-Player wie Infineon dabei, sondern auch kleinere Firmen und Start-Ups. Insgesamt bieten sie heute bei uns 650 Jobangebote an", sagt Organisatorin Birgit Wilpernig vom Karriereservice der FH Kärnten.