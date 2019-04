Nach dem "Tiko" in Klagenfurt zeigt nun auch das Villacher Tierheim ein Herz für jene Hunde, die bei einer 55-jährige Frau aus Eberstein unter unzumutbaren Bedingungen gehalten wurden.

In Auto eingesperrt

13 verängstigte Hunde haben im Tierheim ein neues zuhause gefunden © KK/Stadt Villach

Der Tierschutzverein Villach hat dieser Tage großes Herz bewiesen und 13 Hunde jener Züchterin aus St. Veit in Obhut genommen, die ins Visier von Tierrettern geraten ist. Die Frau hielt auf ihrem Hof in St. Veit mehr als 30 Hunde, die teilweise stark verwahrlost lebten. In einem Wald wurde kürzlich ein Kleinwagen mit zehn Hunden gefunden. Die Hundehalterin hatte die Tiere vor einer Kontrolle durch den Amtstierarzt versteckt.