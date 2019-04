Beim Kleine Zeitung "Honky Tonk"-Musikfestival treten am Samstag 24 Bands und Künstler in insgesamt 18 Lokalen und einer Kirche auf. Die Kleine Zeitung verteilt morgen gratis Eintrittsbänder.

Das Honky Tonk-Warm-Up findet mit „Roman and the road“statt. Insgesamt treten 24 Bands auf. © KK/Roman and the road

Am Samstag ist wieder das Kleine Zeitung Honky Tonk Musikfestival in der Stadt. Von 17 bis 20 Uhr findet erstmals am Rathausplatz ein „Warm Up“ mit Live-Musik statt. In der Evangelischen Kirche im Stadtpark kann man um 19 Uhr als Einstimmung ein Gospelkonzert genießen. Ab 20 Uhr werden die Innenstadtlokale dann zur Bühne.