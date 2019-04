Brand in Villacher Restaurant"Die Küchendecke hat lichterloh gebrannt"

Seit dem Brand im Restaurant „Delphi“ in Villach ruht der Betrieb. Die Küche wurde zerstört. Neueröffnung in etwa zwei Wochen.

Brand in Villacher Restaurant

Die Decke in der Küche wurden bei dem Brand komplett zerstört © Pacheiner

An die Stille im Restaurant „Delphi“ in Villach müssen sich Chef Athanasios Varnavas und sein Bruder Theofanis erst gewöhnen. „Seit 23 Jahren hatten wir bis auf einmal im Jahr immer durchgehend geöffnet. Dass wir derzeit nicht aufsperren können, ist uns gar nicht recht“, sagen sie mit Blick auf den leeren Gastraum. Dass dieser samt seiner griechischen Götterstatuen vom Feuer verschont geblieben ist, erscheint bei einem Blick in das Herz des Restaurants wie ein Wunder.

