Das "Honky Tonk"-Musikfestival ist am Samstag wieder in der Stadt. Dazu gibt es wieder jede Menge andere heiße Tipps fürs Wochenende.

Das Honky-Tink-Warm-up findet mit "Roman and the road" statt. Insegesamt treten 24 Bands auf ©

Die Stadt wird zur Bandmeile

Beim „Kleine Zeitung Honky Tonk Musikfestival“ geht es am Samstag (4. April) wieder rund. 24 Bands und Künstler treten in insgesamt 18 Villacher Lokalen und einer Kirche auf. Von 17 bis 20 Uhr findet erstmals am Rathausplatz ein „Warm-up“ mit Live-Musik statt. In der Evangelischen Kirche im Stadtpark kann man um 19 Uhr als Einstimmung ein Gospelkonzert genießen. Ab 20 Uhr werden die Innenstadtlokale dann zur Bühne. Für das Festival bekommt jeder Besucher für elf Euro ein Bändchen ans Handgelenk (14 Euro an der Abendkasse) und kann damit überall dabei sein. Erstmals gibt es auch eine CD für zu Hause. Der Reinerlös kommt „Kärntner in Not“ zugute. Die Kassen der Innenstadtlokale sind ab 19 Uhr besetzt. www.honky-tonk.info