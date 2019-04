Facebook

© KK/Klaus Freithofer

Der Wald am Affenberg wurde in den vergangenen Tagen in perfekter Teamarbeit einem Frühjahrsputz unterzogen. Seit Montag hat das beliebte Ausflugsziel in Landskron wieder geöffnet. Der Start in die Sommersaison beginnt gleich mit einer erfreulichen Nachricht. "Wir haben vor drei Tagen kurz das erste Affenbaby zu Gesicht bekommen. Die Mutter heißt Marlene. Es ist ihr erstes Kind, weshalb sie noch sehr schüchtern ist", sagt Lena Sophie Pflüger, wissenschaftliche Leiterin am Affenberg. Derzeit leben am Affenberg 161 Makaken. "Für heuer erwarten wir noch acht bis zehn weitere Affenbabys", so Pflüger.