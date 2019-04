Facebook

Das Hochdruckgebiet wird zwar immer schwächer, gibt aber doch noch den Ton beim Wetter an. Trotz Wolken scheint daher heute in Villach zumindest zeitweise noch überall die Sonne. Es bleibt überall weitgehend trocken. Dazu frischt gebietsweise föhniger Südwestwind auf, wie etwa im Rosental. So gut gelaunt wie zuletzt geht es wohl nicht weiter – zumindest nicht bei denen, die auf Föhn reagieren. "Föhnfühlige Menschen klagen nämlich eventuell schon über Nervosität, leichte Kopfschmerzen und Migräne", sagt Wetterexperte Werner Troger. Wie schon in den Vormonaten Februar und März stehen auch im April vorerst alle Weichen auf deutlich zu warmes Wetter: Die Höchstwerte liegen örtlich nahe 20 Grad.