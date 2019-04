Facebook

Auf diesem Grundstück (inklusive Hang) sollen im Sommer sechs ´Häuser erbaut werden © Scharf

Die Vorbereitungen auf dem Hang in der Rennsteiner Straße in Villach Lind sind schon jetzt klar ersichtlich. In einer der begehrtesten Wohngegenden Villachs entsteht ein neues Bauprojekt. Unter dem Projektnamen „Rennstein“ errichtet ein Klagenfurter Bauträger 41 Eigentumswohnungen aufgeteilt auf sechs Wohnhäuser. Gebaut wird dreistöckig, in den Hang auf einer Fläche von etwa fünf Hektar.