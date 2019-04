Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch dieser Brand in Zauchen könnte vom Tatverdächtigen gelegt worden sein © kk

Einen Brandstifter aus den eigenen Reihen soll es bei einer der Freiwilligen Feuerwehren im Villacher Stadtgebiet geben. Noch dazu soll es sich dabei um den Kommandanten dieser Einheit handeln. Die Polizei bestätigt nur, dass ein Mann am Sonntag von Kriminalbeamten in Zivil auf frischer Tat ertappt worden sei. Der Täter wurde demnach im Stadtteil Drautschen/Zauchen gesehen, als er eine Wiese in Brand gesteckt hat. An einer anderen Stelle ist es beim Versuch geblieben.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.