Am Freitag eröffnete das österreichweit dritte "Kitzglück"-Geschäft in Velden am Wörthersee. Angeboten werden extravagante Damenmode, Interior und Wohn-Accessoires.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Geschäftsführerin Brigitte Böhme (links) mit den Inhabern Barbara und Torsten Klotke bei der Eröffnungsfeier von "Kitzglück" am Freitagnachmittag © Kleinrath

In Kitzbühl gibt es "Kitzglück" bereits seit fünf Jahren. Die Geschichte, wie es die Mode- und Lifestyle-Boutique nach Velden gezogen hat, ist kurios uns spannend zugleich. "Ich war von Anfang an Stammkundin im Tiroler Stammgeschäft, bin mit den Inhabern Barbara und Torsten Klotke gut befreundet und wollte immer schon bei ihnen arbeiten. Nachdem ich vor einem Jahr an den Wörthersee gezogen bin, habe ich in Kitzbühl von Velden geschwärmt und diesen Ort als weiteren Standort vorgeschlagen", sagt Geschäftsführerin Brigitte Böhme. "Ich und mein Mann waren vorher noch nie am Wörthersee, wollten 'Gittes' Idee aber eine Chance geben und haben uns Velden angeschaut. Wir haben uns in die Ortschaft verliebt und binnen zwei Tagen entschlossen, hier ein Geschäft aufzusperren", erinnert sich Inhaberin Barbara Klotke.