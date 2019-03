Facebook

Dieses Grundstück am Siedlerstrand soll der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden © Pacheiner

Etwa 2000 Quadratmeter groß ist der idyllische Fleck am Faaker See, um den sich ein hoch emotionaler Rechtsstreit gestrickt hat. Es geht um den unverbauten Seegrund am Ende des Siedlerweges in Faak. Finkensteins Bürgermeister Christian Poglitsch (ÖVP) will „einen der schönsten Gründe am See der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen“ und kommunizierte den neuen freien Seezugang auch schon medial. Dass aber etwa 50 Anrainer seit Jahrzehnten über ein Nutzungsrecht am Siedlerstrand verfügen, klammerte Poglitsch in der ersten positiven Nachricht aus.